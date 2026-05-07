PSP detém dois jovens por roubo e posse de arma em Vila Franca de Xira

Dois jovens, de 16 e 17 anos, foram detidos pela PSP nos dias 2 e 3 de Maio, em Vila Franca de Xira, pelos crimes de detenção de arma proibida e roubo.

A primeira detenção aconteceu na noite de 2 de Maio, durante o policiamento na Feira das Tertúlias, no Parque Urbano do Cevadeiro. Segundo a PSP, os agentes aperceberam-se de uma desordem envolvendo um grupo de jovens e intervieram para travar a altercação. Um dos indivíduos tentou fugir à polícia, mas acabou por ser intercetado após uma perseguição apeada.

Na sequência de uma revista de segurança, os polícias encontraram na posse do suspeito, de 16 anos, uma arma branca do tipo “karambit”, que foi apreendida. O jovem alegou que utilizava a arma para protecção pessoal. Face ao ilícito e ao potencial de agressão da arma, foi detido pelo crime de detenção de arma proibida. Posteriormente, foi libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público.

Já na madrugada de 3 de Maio, a PSP deteve um jovem de 17 anos pelo crime de roubo. A ocorrência teve lugar num jardim da cidade, onde a vítima terá sido abordada por um grupo de quatro indivíduos que, mediante ameaças de agressão física, lhe roubaram uma bolsa.

A rápida intervenção policial, apoiada pelo sistema de videovigilância local, permitiu identificar os suspeitos e acompanhar o percurso de fuga. O grupo foi localizado pouco depois nas imediações e, durante a abordagem, os agentes recuperaram o artigo roubado, que se encontrava na posse de um dos elementos.

Após diligências na esquadra, a vítima reconheceu o autor do roubo, tendo o jovem sido detido. O suspeito recolheu às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, para ser presente à autoridade judiciária.

Em comunicado, a PSP sublinha que este tipo de criminalidade é considerado prioritário devido ao impacto negativo no sentimento de segurança da população e pelos níveis de violência associados, reafirmando o compromisso no combate a crimes que colocam em causa a integridade física e a vida das vítimas.