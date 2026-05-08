Almeirim reinaugura circuito de manutenção ampliado e melhorado

O Circuito de Manutenção de Almeirim vai ser reinaugurado a 14 de Maio, feriado municipal, pelas 9h30, com um novo percurso e várias melhorias que reforçam a segurança e o conforto dos utilizadores. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal, inclui uma aula de aero‑dance e uma caminhada aberta à população.

O espaço, situado na zona urbana da cidade, apresenta‑se agora ampliado e modernizado, com piso corrigido, luminárias ajustadas e nova arborização, pensada para o futuro e para a segurança de quem o utiliza. O circuito, que pode ser percorrido a correr ou a caminhar, dispõe de três trajectos distintos: o circuito completo, com 3.160 metros; o periférico, com 762 metros; e o de ampliação, com 882 metros.

A autarquia sublinha que o projecto foi concebido para incentivar a prática regular de actividade física e o convívio ao ar livre, num espaço acessível e integrado na paisagem urbana. O lema “para andar ou correr... sempre que lhe apetecer” resume o espírito da iniciativa, que pretende promover hábitos saudáveis e reforçar o bem‑estar da comunidade.

A reinauguração contará com a presença de autarcas e técnicos municipais, e marca mais um passo na política local de valorização dos espaços públicos dedicados ao desporto e lazer.