Ambulância de 80 mil euros evita perda de valência do INEM na Golegã

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã recebeu uma nova ambulância, na sequência de um protocolo celebrado com o município da Golegã, num investimento de cerca de 80 mil euros destinado a reforçar a capacidade de resposta da corporação na área da emergência médica. A aquisição do veículo assume particular importância por surgir numa altura em que estava em causa a capacidade operacional dos bombeiros para manterem a sua integração no sistema do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Sem este reforço, a associação poderia ver comprometida uma valência essencial para a prestação de socorro à população, com consequências directas na rapidez e eficácia da assistência em situações críticas.

A nova ambulância permitirá à corporação cumprir os requisitos exigidos pelo INEM e continuar a assegurar uma resposta de proximidade, com os padrões de qualidade e prontidão indispensáveis no socorro pré-hospitalar. Com este protocolo, o município da Golegã sublinha o compromisso com a protecção civil e com a manutenção de serviços essenciais no concelho, evitando a perda de uma resposta considerada fundamental. A proximidade dos bombeiros à população e o conhecimento do terreno continuam a ser factores decisivos para garantir um socorro eficaz quando cada minuto conta, refere a autarquia.