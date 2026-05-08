Detido em Alhandra por agressões a polícias na Feira das Tertúlias

A PSP deteve um homem de 30 anos em Alhandra por agressão a um agente da PSP na Feira das Tertúlias, que decorreu no fim-de-semana passado em Vila Franca de Xira. De acordo com a polícia, o homem foi detido por resistência e coacção sobre funcionário, tendo em conta as ocorrências registadas na madrugada de 3 de Maio, conforme noticiou O MIRANTE.

A PSP confirma agora que, durante o policiamento de apoio ao encerramento da feira, “os polícias foram confrontados por um grupo de cerca de 30 indivíduos em visível estado de embriaguez, que resistiam activamente em abandonar o recinto das festas”. Após diversas tentativas de sensibilização verbal para a saída do local, “o grupo adoptou uma postura de elevada hostilidade, proferindo injúrias e ameaças de morte contra os polícias”. A situação evoluiu rapidamente para uma alteração grave da ordem pública, com os suspeitos a empurrarem os polícias e a cercarem o dispositivo policial.

“Perante o risco de escalada, os polícias recorreram ao uso do bastão em padrão estritamente defensivo e dispersivo, visando neutralizar a agressão em curso e garantir a segurança do perímetro”, explica a PSP.

Durante a intervenção, quatro polícias foram agredidos com socos na cara e golpes nos membros inferiores, tendo um deles necessitado de assistência hospitalar por ter sofrido uma fractura na zona do nariz.

O detido já estava referenciado por intervenções anteriores e foi emitido mandado de detenção por autoridade de polícia criminal, de modo a garantir a apresentação do agressor perante a autoridade judiciária para aplicação das adequadas medidas de coacção consentâneas com a gravidade da sua conduta.

Presente a autoridade judiciária, o agressor ficou sujeito a termo de identidade e residência.

“A Divisão Policial de Vila Franca de Xira reforça que manterá o foco rigoroso no combate a estes comportamentos criminais, considerados prioritários na estratégia operacional, por colocarem em causa o sentimento de segurança da comunidade e a autoridade do Estado, sobretudo quando dirigidos contra forças de segurança”, sublinha a PSP.

