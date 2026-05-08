Fiscalização aperta cerco aos comportamentos de risco nas estradas de VFX

A segurança rodoviária voltou a estar no centro das prioridades no concelho de Vila Franca de Xira, com um reforço estrutural das acções de fiscalização e prevenção desde o início de 2026. A atenção tem estado concentrada nos principais eixos de circulação, em especial na Estrada Nacional 10, no troço entre Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira, e na Estrada Nacional 1, vias onde o tráfego intenso e os comportamentos de risco continuam a exigir uma resposta firme e permanente.

A PSP, através de comunicado, refere que sempre que há reclamações de cidadãos ou ocorrência de acidentes, são feitas deslocações técnicas aos locais para apuramento dos factos. Essas acções dão origem a relatórios detalhados, acompanhados de registo fotográfico, que servem de suporte a propostas de intervenção, nomeadamente alterações de sinalização ou medidas de gestão de tráfego. O objectivo é corrigir falhas, sinalética desajustada ou soluções que se revelem ineficazes, pressionando as entidades gestoras das vias a adoptar respostas duradouras. Uma atenção particular tem sido dada às zonas junto a estabelecimentos de ensino, onde a protecção dos utilizadores mais vulneráveis é considerada prioritária. Em paralelo, aumentaram as acções de sensibilização nas escolas, numa aposta na educação rodoviária das crianças e jovens, vistos também como agentes multiplicadores de boas práticas junto das famílias.

No plano operacional, a fiscalização tem incidido nos chamados “pontos negros” rodoviários e nas infracções que mais contribuem para a gravidade dos acidentes. Desde o início do ano foram monitorizados 3.126 veículos em operações de controlo de velocidade, fiscalizados 28 veículos pesados por excesso de peso, detectadas 147 viaturas sem inspecção periódica obrigatória e 52 sem seguro de responsabilidade civil. Foram ainda levantados 15 autos por uso indevido de telemóvel durante a condução. No total, foram elaborados 512 autos de contraordenação. A Brigada de Sinistralidade Rodoviária contabilizou, até à data, 370 acidentes de viação, número que reforça a necessidade de manter e aprofundar as estratégias de prevenção.