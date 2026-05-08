uma parceria com o Jornal Expresso
08/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 08-05-2026 12:00

Fiscalização aperta cerco aos comportamentos de risco nas estradas de VFX

Fiscalização aperta cerco aos comportamentos de risco nas estradas de VFX
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Operações reforçadas na EN10 e na EN1 já envolveram mais de três mil veículos controlados e 512 autos de contraordenação. Até à data foram registados 370 acidentes.

A segurança rodoviária voltou a estar no centro das prioridades no concelho de Vila Franca de Xira, com um reforço estrutural das acções de fiscalização e prevenção desde o início de 2026. A atenção tem estado concentrada nos principais eixos de circulação, em especial na Estrada Nacional 10, no troço entre Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira, e na Estrada Nacional 1, vias onde o tráfego intenso e os comportamentos de risco continuam a exigir uma resposta firme e permanente.
A PSP, através de comunicado, refere que sempre que há reclamações de cidadãos ou ocorrência de acidentes, são feitas deslocações técnicas aos locais para apuramento dos factos. Essas acções dão origem a relatórios detalhados, acompanhados de registo fotográfico, que servem de suporte a propostas de intervenção, nomeadamente alterações de sinalização ou medidas de gestão de tráfego. O objectivo é corrigir falhas, sinalética desajustada ou soluções que se revelem ineficazes, pressionando as entidades gestoras das vias a adoptar respostas duradouras. Uma atenção particular tem sido dada às zonas junto a estabelecimentos de ensino, onde a protecção dos utilizadores mais vulneráveis é considerada prioritária. Em paralelo, aumentaram as acções de sensibilização nas escolas, numa aposta na educação rodoviária das crianças e jovens, vistos também como agentes multiplicadores de boas práticas junto das famílias.
No plano operacional, a fiscalização tem incidido nos chamados “pontos negros” rodoviários e nas infracções que mais contribuem para a gravidade dos acidentes. Desde o início do ano foram monitorizados 3.126 veículos em operações de controlo de velocidade, fiscalizados 28 veículos pesados por excesso de peso, detectadas 147 viaturas sem inspecção periódica obrigatória e 52 sem seguro de responsabilidade civil. Foram ainda levantados 15 autos por uso indevido de telemóvel durante a condução. No total, foram elaborados 512 autos de contraordenação. A Brigada de Sinistralidade Rodoviária contabilizou, até à data, 370 acidentes de viação, número que reforça a necessidade de manter e aprofundar as estratégias de prevenção.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região