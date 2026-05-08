GNR apreende animais furtados, cobre e equipamentos em acampamentos em Almeirim

O Comando Territorial de Santarém da GNR, através do Posto Territorial de Almeirim, realizou no dia 4 de Maio uma operação de fiscalização dirigida a acampamentos ocasionais e ao bem-estar animal, no concelho de Almeirim. No decorrer da acção foram apreendidos diversos bens, entre os quais uma arma de pressão modificada, nove cartuchos de calibre 12, cerca de 4.000 metros de cabo de cobre, 800 metros de tubo de rega, um motocultivador, uma moto-roçadora, uma roçadora eléctrica, uma tesoura de corte, uma motosserra e 60 carrinhos de compras pertencentes a hipermercados.

Foram ainda recuperados sete cães furtados e apreendidos dois caprinos, animais que foram recolhidos pelo canil municipal de Almeirim. Durante a operação, as autoridades demoliram três barracas ilegais e detectaram ligações ilícitas à rede eléctrica e à rede pública de abastecimento de água. A fiscalização contou com o reforço do Posto Territorial de Alpiarça, do Destacamento de Intervenção de Santarém, do Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Santarém e com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.