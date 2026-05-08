Homem atingido a tiro em alegado ajuste de contas nos Foros de Salvaterra

Um homem, de 47 anos, foi atingido com três tiros nas pernas, na noite de quinta-feira, 7 de Maio, nos Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos, num caso que poderá estar relacionado com um alegado ajuste de contas. O suspeito da autoria dos disparos colocou-se em fuga.

O alerta foi dado por volta das 21h30, tendo a GNR, à sua chegada, estabelecido um perímetro de segurança com o intuito de preservar provas que podem ajudar a explicar os contornos da ocorrência.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém, tendo sido depois transportada para o Hospital de São José, em Lisboa.

O caso passou para a alçada e vai ser investigado pela Polícia Judiciária.