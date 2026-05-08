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Sociedade | 08-05-2026 12:29

Homem perde a vida em acidente de trabalho em Benavente

Homem perde a vida em acidente de trabalho em Benavente
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Vítima mortal estaria a efectuar trabalhos de limpeza numa betoneira.

Um trabalhador morreu quinta-feira, 7 de Maio, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido numa empresa de materiais de construção civil, situada na zona industrial Vale Tripeiro, em Benavente.
Ao que tudo indica o homem encontrava-se a limpar uma betoneira, mas os contornos do acidente estão a ser apurados pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).
O alerta foi dado pelas 18h45 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Benavente, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Vila Franca de Xira e a GNR, num total de 17 operacionais.

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