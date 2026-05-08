Novo Solt’a Rolha devolve vida ao antigo Poizo do Bezouro na Chamusca

O Solt’a Rolha inaugura este sábado, às 17h00, na Rua Dr. Félix Ferreira, na Chamusca, recuperando a memória do antigo Poizo do Bezouro e abrindo portas como espaço de tapas e wine bar.

O novo Solt’a Rolha abre ao público este sábado, às 17 horas, na Rua Dr. Félix Ferreira, 10, na Chamusca, num espaço que preserva a identidade do antigo Poizo do Bezouro, incluindo o painel de azulejos azuis que marcou o restaurante durante décadas. A proprietária decidiu manter o símbolo como ligação à história do local, agora transformado num conceito de tapas e wine bar.

Com capacidade para 45 pessoas, apenas a zona principal do restaurante está concluída. A segunda área, onde anteriormente se realizavam festas, entrará em obras e deverá abrir em Junho. Durante a Semana da Ascensão, o Solt’a Rolha funcionará das 17 às 2 horas da manhã, servindo refeições e petiscos tradicionais como couve a soco, entrecosto, carne à pinéu, trouxas da cuca, salgados, moelas, dobrada, patés e alheiras.

Após esse período, o espaço passará a abrir quintas e sextas‑feiras às 18 horas e aos sábados e domingos às 17 horas, encerrando sempre por volta da meia‑noite. A aposta centra‑se nas tapas, queijos, salgados e petiscos, acompanhados por uma selecção de vinhos.

Margarida Serrasqueiro dos Santos explica que avançou para o negócio por sentir falta de um bom local para recomendar na Chamusca. “Aconteceu‑me várias vezes ser abordada para sugerir um sítio e ter de enviar as pessoas para a Golegã ou para Vale de Cavalos. Tenho um cliente na minha empresa de contabilidade que queria comprar este espaço, mas à última hora desistiu. Fui ao leilão e ganhei”, conta.

A decoração combina peças antigas ligadas à Chamusca, muitas delas cedidas por amigos e entidades locais. “Gosto muito de antiguidades. Algumas já eram minhas, outras foram oferecidas para estarem aqui expostas”, refere.