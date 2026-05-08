uma parceria com o Jornal Expresso
08/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 08-05-2026 17:31

Vila Franca de Xira celebra e valoriza tradição do cavalo este fim-de-semana

Vila Franca de Xira celebra e valoriza tradição do cavalo este fim-de-semana
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Segunda edição do Xira Equestre realiza-se até domingo no Cabo da Lezíria novamente com entrada livre e muitas actividades ligadas ao cavalo.

Arrancou esta sexta-feira, 8 de Maio, a segunda edição do Xira Equestre, evento que durante três dias celebra, no Cabo da Lezíria, a tradição do cavalo no concelho de Vila Franca de Xira e na lezíria ribatejana. O programa inclui demonstrações, espectáculos equestres, actividades pedagógicas e competições, que afirmam a valorização da tradição do cavalo e da arte equestre.
A organização é da Câmara de Vila Franca de Xira e da Associação Arte Equestre Lusitano, em parceria com a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira e a Escola de Toureio José Falcão. O evento, lançado em 2025, enaltece um património com ligações fortes ao concelho, que é um dos 18 fundadores da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo.
Na sexta-feira, 8 de Maio, às 21h00, Está agendado um espectáculo Equestre do Centro Equestre Morgado e Lusitano & Sevilhanas El Capote e Convidados.
No sábado, 9 de Maio, às 11h30, há uma demonstração de toureio a pé pela Escola de Toureio José Falcão; às 21h00, o espectáculo “Fado a Cavalo”, de César Matoso, que promete ser uma fusão entre tradição equestre e música portuguesa. Às 22h00 haverá um espectáculo equestre pela escola equestre António Oliveira. Já no domingo, 10 de Maio, às 10h00, uma competição do Clube de Atrelagem do Zambujeiro; estando agendado para as 17h00 um desfile e apresentação de Coudelarias.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região