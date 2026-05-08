Vila Franca de Xira celebra e valoriza tradição do cavalo este fim-de-semana

Arrancou esta sexta-feira, 8 de Maio, a segunda edição do Xira Equestre, evento que durante três dias celebra, no Cabo da Lezíria, a tradição do cavalo no concelho de Vila Franca de Xira e na lezíria ribatejana. O programa inclui demonstrações, espectáculos equestres, actividades pedagógicas e competições, que afirmam a valorização da tradição do cavalo e da arte equestre.

A organização é da Câmara de Vila Franca de Xira e da Associação Arte Equestre Lusitano, em parceria com a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira e a Escola de Toureio José Falcão. O evento, lançado em 2025, enaltece um património com ligações fortes ao concelho, que é um dos 18 fundadores da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo.

Na sexta-feira, 8 de Maio, às 21h00, Está agendado um espectáculo Equestre do Centro Equestre Morgado e Lusitano & Sevilhanas El Capote e Convidados.

No sábado, 9 de Maio, às 11h30, há uma demonstração de toureio a pé pela Escola de Toureio José Falcão; às 21h00, o espectáculo “Fado a Cavalo”, de César Matoso, que promete ser uma fusão entre tradição equestre e música portuguesa. Às 22h00 haverá um espectáculo equestre pela escola equestre António Oliveira. Já no domingo, 10 de Maio, às 10h00, uma competição do Clube de Atrelagem do Zambujeiro; estando agendado para as 17h00 um desfile e apresentação de Coudelarias.

