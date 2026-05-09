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Sociedade | 09-05-2026 15:00

Apanhada com haxixe ao volante em Vila Franca de Xira

psp foto ilustrativa gnr
foto ilustrativa - foto dr
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Uma mulher de 25 anos e um homem de 28 foram detidos pela PSP em Vila Franca de Xira e na Póvoa de Santa Iria, pelos crimes de tráfico de droga e condução sem carta.

A primeira detenção ocorreu no dia 28 de Abril, na freguesia de Vila Franca de Xira, durante uma acção de patrulhamento preventivo. Segundo a PSP, os agentes detectaram uma viatura a circular de forma irregular e deram ordem de paragem à condutora.
Durante a fiscalização, os polícias aperceberam-se de um odor intenso a estupefaciente proveniente do interior da viatura e verificaram que a mulher apresentava sinais compatíveis com a influência de substâncias psicotrópicas. Apesar de o teste de alcoolemia ter dado negativo, o teste de despiste de substâncias psicotrópicas acusou resultado positivo.
No decorrer da abordagem, e após os agentes terem detectado utensílios de consumo no banco do passageiro, a suspeita entregou voluntariamente um maço de tabaco com dois pedaços de haxixe no interior. A droga apreendida totalizava 6,69 gramas, equivalentes a 13,30 doses individuais.
A mulher foi detida pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo sido posteriormente libertada e notificada para comparecer nos serviços do Ministério Público.
Já no dia 29 de Abril, na freguesia da Póvoa de Santa Iria, a PSP deteve um homem de 28 anos por condução sem carta.
A detenção ocorreu durante uma operação de fiscalização rodoviária, quando os agentes mandaram parar um motociclo. Questionado pela polícia, o homem admitiu não possuir qualquer habilitação legal para o efeito.
O suspeito foi detido no local e, posteriormente, libertado e notificado para comparecer em tribunal.

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