uma parceria com o Jornal Expresso
09/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-05-2026 07:00

Associação de Estudantes do Forte da Casa distinguida com prémio “Boa Prática”

Associação de Estudantes do Forte da Casa distinguida com prémio “Boa Prática”
Encontro na Casa da Juventude de Alverca juntou estudantes de diferentes escolas em torno da participação cívica e associativa - Foto CM VFX
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Prémio foi atribuído pela Câmara de Vila Franca de Xira no âmbito do projecto municipal “Faz-te Ouvir!”.

A Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa foi distinguida com o prémio de “Boa Prática”, como reconhecimento do seu empenho e contributo no projecto municipal “Faz-te Ouvir!”. O encontro colectivo, no âmbito deste projecto, teve lugar na Casa da Juventude de Alverca, momento em que foi anunciado o vencedor.
A Câmara de Vila Franca de Xira atribuiu à Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa dez passes de acesso ao backstage do Xira Sound Fest 2026, festival que vai decorrer nos dias 15 e 16 de Maio, no Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.
O projecto “Faz-te Ouvir!” visa promover a participação activa dos jovens através das associações de estudantes e incentivar uma cidadania responsável, dinâmica e democrática, alinhada com os Objectivos para a Juventude da Comissão Europeia (2019–2027). Segundo a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, participaram neste ano lectivo 10 associações de estudantes, das 12 escolas do município, abrangendo o ensino público e privado.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região