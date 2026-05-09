uma parceria com o Jornal Expresso
09/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-05-2026 21:00

Projecto para estabilizar muro nos Cotovios que ameaça cair há oito anos

Projecto para estabilizar muro nos Cotovios que ameaça cair há oito anos
Moradores de prédios nos Cotovios temem derrocada de muro - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Câmara de Vila Franca de Xira garante que já está concluído o projecto de execução para a intervenção no muro em risco de queda nos Cotovios, na Estrada do Bogalhão. A situação preocupa moradores há quase oito anos.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira diz que já está finalizado o projecto de execução para se lançar a empreitada de intervenção no muro em risco de queda nos Cotovios, na Estrada do Bogalhão. Recorde-se que há quase oito anos que os moradores dos prédios junto ao muro temem a sua derrocada e por isso evitam passar naquela área. A situação agravou-se há dois anos e a autarquia instalou, no início de 2024, uma contenção provisória, com a colocação de uma estrutura de sustentação, como se pode ver na fotografia.
Foi também iniciado um processo de monitorização topográfica para identificar eventuais evoluções das patologias do muro, não se tendo, até ao momento, verificado qualquer deslocação digna de registo, afiança a câmara a O MIRANTE. O município diz ainda que todos os desenvolvimentos relativos a este assunto têm sido partilhados com os moradores da habitação afectada, e que teve conhecimento do problema no final de 2023.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região