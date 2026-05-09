Projecto para estabilizar muro nos Cotovios que ameaça cair há oito anos
Câmara de Vila Franca de Xira garante que já está concluído o projecto de execução para a intervenção no muro em risco de queda nos Cotovios, na Estrada do Bogalhão. A situação preocupa moradores há quase oito anos.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira diz que já está finalizado o projecto de execução para se lançar a empreitada de intervenção no muro em risco de queda nos Cotovios, na Estrada do Bogalhão. Recorde-se que há quase oito anos que os moradores dos prédios junto ao muro temem a sua derrocada e por isso evitam passar naquela área. A situação agravou-se há dois anos e a autarquia instalou, no início de 2024, uma contenção provisória, com a colocação de uma estrutura de sustentação, como se pode ver na fotografia.
Foi também iniciado um processo de monitorização topográfica para identificar eventuais evoluções das patologias do muro, não se tendo, até ao momento, verificado qualquer deslocação digna de registo, afiança a câmara a O MIRANTE. O município diz ainda que todos os desenvolvimentos relativos a este assunto têm sido partilhados com os moradores da habitação afectada, e que teve conhecimento do problema no final de 2023.