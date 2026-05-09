Vila Franca de Xira, Santarém e Ourém concentram mais criminalidade na região

Os dados da Pordata/DGPJ sobre crimes registados pelas polícias em 2025 mostram um território a duas velocidades: os maiores centros urbanos e corredores de maior pressão demográfica concentram a maior fatia das ocorrências, enquanto os concelhos de menor dimensão continuam com números reduzidos, embora nem sempre imunes a subidas expressivas. No conjunto dos concelhos da região foram registados 21.039 crimes em 2025, uma subida de mais de 51% nas últimas três décadas. Os números reflectem crimes participados às autoridades e não necessariamente toda a criminalidade existente.

Vila Franca de Xira surge destacada, com 3.745 crimes, sendo o concelho com maior volume de ocorrências. Seguem-se Santarém, com 1.732, Ourém, com 1.305, Alenquer, com 1.258, Benavente, com 1.230, e Tomar, com 1.221. No extremo oposto estão Vila de Rei, com 64 crimes, Sardoal, com 119, Constância, com 142, Golegã, com 156, e Mação, com 164. Na Lezíria do Tejo, o total chega aos 8.429 crimes, com Santarém a liderar, seguido de Benavente, Azambuja, Almeirim, Salvaterra de Magos e Coruche. O dado mais significativo é que a Lezíria cresceu, com subidas fortes em Salvaterra de Magos, Azambuja, Coruche e Almeirim.

No Médio Tejo, considerando também Sertã e Vila de Rei na leitura regional, o total atinge 7.248 crimes. Ourém, Tomar, Torres Novas, Abrantes e Entroncamento concentram a maioria das ocorrências. O Entroncamento destaca-se pela subida acentuada, sinal de um concelho urbano, denso e com forte mobilidade. Tomar, pelo contrário, apresenta hoje menos crimes registados do que há três décadas. A violência doméstica contra cônjuge ou análogos é um dos indicadores mais sensíveis: foram registados 1.465 casos. Vila Franca de Xira soma 355, muito acima dos restantes. Seguem-se Santarém, Ourém, Alenquer, Azambuja e Tomar. Nos furtos em residência, Santarém lidera com 85 casos, seguido de Tomar, Vila Franca de Xira, Torres Novas e Ourém. Já nos furtos em edifício comercial ou industrial, Vila Franca de Xira volta a destacar-se, com 79 ocorrências.