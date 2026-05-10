Loja do Cidadão de Alverca registou 30 mil atendimentos em sete meses

Foi inaugurada oficialmente a Loja do Cidadão de Alverca. O espaço abriu em Setembro do ano passado, num investimento de cerca de um milhão e 700 mil euros, mas, por causa das eleições autárquicas e presidenciais, o equipamento só foi inaugurado oficialmente no dia 29 de Abril.

O presidente do Conselho Directivo da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, a ARTE, Manuel Dias, referiu que o objectivo é continuar a expandir a rede de Lojas do Cidadão. Actualmente, existem 77 Lojas do Cidadão no país e 1.057 Espaços do Cidadão. “Às equipas que aqui trabalharão no futuro, deixo um desafio: mostrar, a cada interacção, a cada serviço prestado, que o serviço público pode ser extraordinário. Obviamente, há muito a fazer e é nisso que temos de trabalhar”, afirmou.

Na ocasião, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), disse que a Loja do Cidadão de Alverca é um sucesso e que, desde o dia 15 de Setembro, já foram feitos mais de 30 mil atendimentos e, devido à sua localização, com ligações rodoviárias à auto-estrada A1 e A9, muitas pessoas de fora do concelho vão ali tratar dos seus assuntos. “Estamos num edifício que se encontrava encalhado há muitos anos e que está numa fase de grande reestruturação, de grande criação de dinâmica e de uma nova centralidade na própria cidade de Alverca. É, no fundo, também o que pretendemos fazer no Vila Franca Centro, que tem mais ou menos as mesmas características e, por isso, devemos falar, quando houver oportunidade, de abrir uma segunda Loja do Cidadão”, disse o autarca.

Do total do investimento, cerca de 500 mil euros foram assumidos pela câmara, através de candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A Loja do Cidadão de Alverca funciona no piso superior das Galerias do Edifício Auchan e tem serviços da Câmara de Vila Franca de Xira, dos SMAS, da Junta de Freguesia de Alverca e Sobralinho, do Instituto da Segurança Social, do Instituto dos Registos e do Notariado e do Serviço de Finanças.