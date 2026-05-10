uma parceria com o Jornal Expresso
10/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-05-2026 21:00

Loja do Cidadão de Alverca registou 30 mil atendimentos em sete meses

Loja do Cidadão de Alverca registou 30 mil atendimentos em sete meses
Loja do Cidadão de Alverca conta com 30 mil atendimentos desde que abriu  - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Aberta desde Setembro, a Loja do Cidadão de Alverca já registou mais de 30 mil atendimentos e foi agora oficialmente inaugurada. Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira quer uma segunda Loja do Cidadão no Vila Franca Centro.

Foi inaugurada oficialmente a Loja do Cidadão de Alverca. O espaço abriu em Setembro do ano passado, num investimento de cerca de um milhão e 700 mil euros, mas, por causa das eleições autárquicas e presidenciais, o equipamento só foi inaugurado oficialmente no dia 29 de Abril.
O presidente do Conselho Directivo da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, a ARTE, Manuel Dias, referiu que o objectivo é continuar a expandir a rede de Lojas do Cidadão. Actualmente, existem 77 Lojas do Cidadão no país e 1.057 Espaços do Cidadão. “Às equipas que aqui trabalharão no futuro, deixo um desafio: mostrar, a cada interacção, a cada serviço prestado, que o serviço público pode ser extraordinário. Obviamente, há muito a fazer e é nisso que temos de trabalhar”, afirmou.
Na ocasião, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), disse que a Loja do Cidadão de Alverca é um sucesso e que, desde o dia 15 de Setembro, já foram feitos mais de 30 mil atendimentos e, devido à sua localização, com ligações rodoviárias à auto-estrada A1 e A9, muitas pessoas de fora do concelho vão ali tratar dos seus assuntos. “Estamos num edifício que se encontrava encalhado há muitos anos e que está numa fase de grande reestruturação, de grande criação de dinâmica e de uma nova centralidade na própria cidade de Alverca. É, no fundo, também o que pretendemos fazer no Vila Franca Centro, que tem mais ou menos as mesmas características e, por isso, devemos falar, quando houver oportunidade, de abrir uma segunda Loja do Cidadão”, disse o autarca.
Do total do investimento, cerca de 500 mil euros foram assumidos pela câmara, através de candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A Loja do Cidadão de Alverca funciona no piso superior das Galerias do Edifício Auchan e tem serviços da Câmara de Vila Franca de Xira, dos SMAS, da Junta de Freguesia de Alverca e Sobralinho, do Instituto da Segurança Social, do Instituto dos Registos e do Notariado e do Serviço de Finanças.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região