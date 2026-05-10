Sociedade | 10-05-2026 22:06
Mulher morre atropelada por comboio em Torres Novas
Uma mulher morreu hoje à tarde atropelada por um comboio intercidades na zona de Torre Novas.
Uma mulher morreu hoje à tarde atropelada por um comboio intercidades na zona de Torre Novas, distrito de Santarém, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).
Segundo a GNR, o atropelamento ocorreu por vota das 14:15 e a linha do Norte esteve encerrada temporariamente, mas já foi reaberta à circulação ferroviária.
A mesma fonte disse ainda que a GNR está a investigar as causas do atropelamento que ocorreu junto à estação de comboio de Riachos, em Torres Novas.
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