Padre José Abílio elevado a Monsenhor pelo Papa Leão XIV

O padre José Abílio, rosto marcante da Igreja na região ribatejana, foi nomeado pelo Papa Leão XIV como Monsenhor e Capelão de Sua Santidade. A nomeação foi anunciada pelo Bispo de Santarém, D. José Traquina, e constitui um reconhecimento a uma vida sacerdotal feita de proximidade, serviço pastoral e presença continuada junto das comunidades.

Nascido a 24 de Julho de 1954 e ordenado padre a 13 de Janeiro de 1980, José Abílio Costa esteve até há pouco tempo ligado à paróquia de Almeirim e exerceu funções como Vigário Episcopal da Pastoral. “A Diocese de Santarém agradece este reconhecimento concedido pelo Santo Padre e pede orações para que o novo Monsenhor tenha saúde e fortaleza nesta etapa da sua vida”, lê-se em comunicado.

Em entrevista a O MIRANTE, em 2021, José Abílio revelou-se como um homem de pensamento livre, espírito crítico e grande abertura humana. Falou da sociedade actual como um tempo de ruído e dispersão, onde a indústria do entretenimento rouba às pessoas a paz interior e a capacidade de escutar o essencial. Recordou também momentos de dúvida, doença e confronto com a fragilidade, assumindo que a fé não elimina o sofrimento, mas ajuda a atravessá-lo com serenidade. O seu percurso, feito em várias paróquias da região, deixa a marca de um sacerdote que sempre defendeu uma Igreja de coração aberto, capaz de amar e dialogar com todos, crentes e não crentes.