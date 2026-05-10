Piscinas de Alpiarça vão ter novo elevador para pessoas com mobilidade reduzida

As piscinas municipais de Alpiarça vão ser dotadas de um novo elevador para melhorar as condições de acessibilidade no edifício, sobretudo para pessoas com mobilidade reduzida. A intervenção, actualmente em curso, foi questionada na última reunião de câmara pelo vereador Mário Pereira (CDU), que quis saber se as obras estavam também relacionadas com uma eventual futura exploração do bar existente no piso superior. O vice-presidente da Câmara de Alpiarça, João Formiga, que substituiu a presidente na reunião, garantiu que a obra está integrada na candidatura “Mobilidade 360” e tem como principal objectivo assegurar condições adequadas e seguras de acesso. Segundo o autarca, o sistema actualmente existente já não oferece garantias suficientes para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida, razão pela qual a autarquia avançou para a instalação de um novo elevador.

Mário Pereira recordou que a melhoria das acessibilidades naquele espaço já tinha sido debatida em mandatos anteriores e questionou se havia alguma manifestação de interesse para exploração do bar das piscinas. João Formiga não afastou que a intervenção possa criar melhores condições para uma futura ocupação daquele espaço, embora tenha sublinhado que essa não é a finalidade central da obra. “Podemos aqui obviamente retirar benefícios para a ocupação futuramente daquele espaço, diga-se da parte da restauração”, admitiu o vice-presidente, frisando, no entanto, que a prioridade da intervenção é resolver um problema de acessibilidade e segurança no edifício municipal.