uma parceria com o Jornal Expresso
10/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-05-2026 15:00

Piscinas de Alpiarça vão ter novo elevador para pessoas com mobilidade reduzida

piscina cadeira de rodas mobilidade ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Obras no edifício das piscinas municipais decorrem no âmbito da candidatura “Mobilidade 360”.

As piscinas municipais de Alpiarça vão ser dotadas de um novo elevador para melhorar as condições de acessibilidade no edifício, sobretudo para pessoas com mobilidade reduzida. A intervenção, actualmente em curso, foi questionada na última reunião de câmara pelo vereador Mário Pereira (CDU), que quis saber se as obras estavam também relacionadas com uma eventual futura exploração do bar existente no piso superior. O vice-presidente da Câmara de Alpiarça, João Formiga, que substituiu a presidente na reunião, garantiu que a obra está integrada na candidatura “Mobilidade 360” e tem como principal objectivo assegurar condições adequadas e seguras de acesso. Segundo o autarca, o sistema actualmente existente já não oferece garantias suficientes para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida, razão pela qual a autarquia avançou para a instalação de um novo elevador.
Mário Pereira recordou que a melhoria das acessibilidades naquele espaço já tinha sido debatida em mandatos anteriores e questionou se havia alguma manifestação de interesse para exploração do bar das piscinas. João Formiga não afastou que a intervenção possa criar melhores condições para uma futura ocupação daquele espaço, embora tenha sublinhado que essa não é a finalidade central da obra. “Podemos aqui obviamente retirar benefícios para a ocupação futuramente daquele espaço, diga-se da parte da restauração”, admitiu o vice-presidente, frisando, no entanto, que a prioridade da intervenção é resolver um problema de acessibilidade e segurança no edifício municipal.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região