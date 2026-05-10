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Sociedade | 10-05-2026 07:00

Três barracas ilegais demolidas em Almeirim

GNR IA
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rês barracas ilegais foram demolidas e uma arma de pressão modificada apreendida numa operação de fiscalização realizada pela GNR no concelho de Almeirim, no âmbito da qual foram ainda recuperados vários bens furtados, incluindo animais e material agrícola.

Três barracas ilegais foram demolidas e uma arma de pressão modificada apreendida numa operação de fiscalização realizada pela GNR no concelho de Almeirim, no âmbito da qual foram ainda recuperados vários bens furtados, incluindo animais e material agrícola.
Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR indica que a ação foi desencadeada no dia 04 de maio pelo Posto Territorial de Almeirim e incidiu sobre "acampamentos ocasionais e a verificação de condições de bem-estar animal".
No decorrer da operação, foram apreendidos uma arma de pressão modificada, nove cartuchos de calibre 12, cerca de 4.000 metros de cabo de cobre, 800 metros de tubo de rega, um motocultivador, uma moto-roçadora, uma roçadora elétrica, uma tesoura de corte, uma motosserra e 60 carrinhos de compras pertencentes a um hipermercado.
A nota diz ainda que as autoridades detetaram igualmente ligações ilícitas à rede elétrica e à rede pública de abastecimento de água, acrescentando que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

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