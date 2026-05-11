Bênção do Gado regressa a Riachos com a força de uma vila inteira

A Festa da Bênção do Gado está de regresso a Riachos, no concelho de Torres Novas, para manter viva uma tradição centenária que a população assume como uma das marcas mais fortes da identidade local. A celebração, que se realiza de quatro em quatro anos, decorre entre 24 de Julho e 3 de Agosto e foi apresentada este sábado, 9 de Maio, numa sessão que voltou a mostrar o envolvimento da comunidade em torno de uma festa feita pelas pessoas e para as pessoas. “Representa a identidade dos riachenses, as suas raízes e tradições, e é uma forma de passar às gerações mais novas as suas origens”, afirmou Maria Ana Rodrigues, da comissão organizadora, sublinhando que a periodicidade da festa aumenta a expectativa e a intensidade com que é vivida. Muitos riachenses que vivem fora da terra, incluindo no estrangeiro, fazem questão de regressar nesta altura.

O programa tem como ponto alto o tradicional Cortejo da Bênção do Gado, momento de união da população e de recriação das antigas bênçãos às casas agrícolas e aos animais. A Procissão do Senhor Jesus dos Lavradores mantém também forte simbolismo religioso e cultural, sendo considerada pela organização um momento marcante para a vila, “independentemente da fé de cada um”. A festa volta a juntar fé, ruralidade, música e convívio. Estão previstas exposições etnográficas, conferências, actividades agrícolas, tasquinhas, eventos tauromáquicos, o Festival de Folclore e recriações como a lavoura à moda antiga e a gincana de tractores, pensadas para mostrar às gerações mais novas como era a vida rural de outros tempos. O cartaz musical inclui Karetus, Soraia Ramos, Quim Barreiros, Nena e Expensive Soul, além de Pedro Dyonysyo, Teresa Tapadas com Carlos Guilherme, David Antunes com Carolina Ligeiro e vários DJ.

O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques, destacou a relevância da festa para o concelho, considerando-a uma iniciativa “cultural, etnográfica e agrícola” com importância singular no território e impacto económico e turístico significativo. Com raízes ancestrais ligadas à devoção a São Silvestre, protector dos lavradores e dos animais, a Festa da Bênção do Gado teve a primeira grande edição moderna em 1937, associada à inauguração da electricidade em Riachos e da Casa do Povo. Depois de várias edições pontuais ao longo do século XX, consolidou-se o modelo actual, de quatro em quatro anos, mantendo viva uma tradição que continua a mobilizar ruas, associações, famílias e gerações.

