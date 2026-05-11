Detido em Tomar por violência doméstica contra mulher e filha menor

Um homem de 47 anos foi detido pela GNR, no concelho de Tomar, por suspeitas de violência doméstica contra a esposa, de 46 anos, e a filha do casal, de 15. O suspeito já estava sujeito a medidas de coacção, mas terá violado de forma reiterada a obrigação de se manter afastado da vítima e a proibição de contactos. A detenção foi realizada no dia 5 de Maio pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Santarém, no âmbito de uma investigação por violência doméstica. Segundo a GNR, as diligências permitiram apurar que o homem exercia violência física e psicológica sobre a mulher e a filha menor.

No decorrer da investigação, os militares verificaram que o arguido não cumpria as medidas de coacção já aplicadas, nomeadamente o afastamento da vítima e a proibição de contactos por qualquer meio. Foi então dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde as medidas de coacção foram revistas. O tribunal determinou apresentações diárias no posto policial da área de residência e a entrega das chaves da habitação onde residem a vítima e a filha.

A violência doméstica é crime público, o que significa que qualquer pessoa pode e deve denunciar situações de que tenha conhecimento. A GNR recorda que a denúncia é uma responsabilidade colectiva e reforça a importância de pedir ajuda sempre que existam sinais ou suspeitas de violência em contexto familiar.