Detido por violência doméstica em Alpiarça proibido de se aproximar da ex-namorada

Um homem de 50 anos foi detido pela GNR, em Alpiarça, por suspeitas de violência doméstica contra a ex-namorada, de 49 anos. O tribunal aplicou-lhe medidas de coacção que incluem a proibição de contacto com a vítima e vigilância electrónica à distância. A detenção foi realizada no dia 6 de Maio pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Santarém, no âmbito de uma investigação por violência doméstica. Segundo a GNR, as diligências efectuadas permitiram apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vítima.

Durante a operação foi cumprido um mandado de detenção fora de flagrante delito. O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém no dia 7 de Maio, tendo-lhe sido aplicadas várias medidas de coacção. Entre as medidas decretadas estão a proibição de permanecer ou de se aproximar da localidade onde reside a vítima, a proibição de se aproximar da residência e do local de trabalho da ex-namorada a uma distância inferior a um quilómetro, bem como a proibição de a contactar por qualquer meio, incluindo telefone, carta, redes sociais, correio electrónico, pessoalmente ou através de terceiros.

O arguido fica ainda obrigado a apresentar-se três vezes por semana no posto policial da área de residência e será sujeito a meios electrónicos de vigilância à distância, para controlo do cumprimento das medidas impostas pelo tribunal. A acção contou com o reforço do Posto Territorial de Alpiarça. A GNR recorda que a violência doméstica é crime público e que a denúncia é uma responsabilidade colectiva.