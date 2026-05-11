Dois detidos em megaoperação da PSP em Santarém e no Cartaxo

A PSP deteve dois cidadãos, um por posse de arma ilegal e outro por tráfico de estupefacientes, durante uma operação de grande envergadura realizada no dia 8 de Maio nas cidades de Santarém e Cartaxo. A acção mobilizou mais de 90 efectivos do Comando Distrital de Santarém, envolvendo várias valências policiais, entre as quais trânsito, investigação criminal, armas e explosivos, estrangeiros e fiscalização de estabelecimentos. Durante a operação foram fiscalizadas várias centenas de condutores e abordados diversos cidadãos considerados suspeitos. No âmbito rodoviário, a PSP registou 39 contraordenações, destacando-se infracções por falta de seguro, falta de inspecção, alterações de características dos veículos, condução com carta caducada, excesso de lotação e falta de documentos. Foram ainda apreendidas quatro viaturas, que ficaram à guarda da PSP.

Na vertente criminal, além das duas detenções, as autoridades apreenderam 60 doses de haxixe, tendo sido elaborados vários autos de contraordenação por posse de produto estupefaciente. A operação incluiu também a fiscalização de 78 cidadãos estrangeiros. Após consulta documental e cruzamento de dados, foi detectada uma situação de permanência irregular em território nacional. O Comando Distrital de Santarém da PSP sublinha que esta acção se insere no reforço da segurança e tranquilidade pública nas cidades sob a sua responsabilidade.