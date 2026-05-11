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Sociedade | 11-05-2026 10:50

Museu de Azambuja celebra Maio com destaque para o património e a gastronomia local

Museu de Azambuja celebra Maio com destaque para o património e a gastronomia local
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Teatro, ateliers de pão e de ramos de espiga, um piquenique e diversas actividades criativas, procuram reavivar os costumes ancestrais. Iniciativas decorrem de 14 a 17 de Maio.

O Museu Municipal de Azambuja preparou um conjunto de actividades diversificadas, durante o mês de Maio, que convidam a comunidade a celebrar a identidade local através de sabores, histórias e tradições partilhadas. A programação arranca na quinta-feira, 14 de Maio, entre as 11h00 e as 17h00, com a iniciativa “Sabores e Memórias do Dia da Espiga”. Este evento, pensado para toda a família, propõe um dia de convívio que inclui teatro, ateliers de pão e de ramos de espiga, um piquenique e diversas actividades criativas, procurando reavivar os costumes ancestrais desta data.

No sábado, 16 de Maio, pelas 21h00, o museu abre as portas aos mais novos para a sessão “À Noite no Museu”, com histórias contadas pela Livraria “Aqui Há Gato”, uma actividade que, devido ao elevado interesse, já se encontra com lotação esgotada. No dia seguinte, pelas 16h00, o programa foca-se na riqueza vitivinícola da região com a actividade “Sabores com História - entre a terra e o copo”. Destinada a maiores de 18 anos, esta sessão promove uma conversa sobre o território, a vinha e o vinho, incluindo a análise sensorial e degustação, proporcionando uma experiência de descoberta dos sabores locais.

As inscrições as iniciativas são gratuitas, mas obrigatórias e devem ser efectuadas até ao dia 10 de Maio através dos formulários disponíveis no site oficial do município.

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