Nuno Mira exige ao Governo melhores acessibilidades na abertura da Semana da Ascensão

A Semana da Ascensão da Chamusca arrancou no sábado, 9 de Maio, debaixo de chuva, mas nem o tempo instável retirou força ao ambiente de festa, tradição e orgulho ribatejano que marcou a inauguração do maior certame do concelho. Entre música, discursos institucionais e homenagens, o presidente da câmara, Nuno Mira, aproveitou a cerimónia para deixar um recado claro ao Governo: a Chamusca precisa, com urgência, de melhores acessibilidades rodoviárias.

Depois da actuação da Banda Filarmónica da Carregueira e da apresentação do hino da Ascensão de 2026, Nuno Mira centrou parte da sua intervenção nos problemas de circulação no concelho e nos impactos provocados pelo tráfego pesado associado ao Ecoparque do Relvão. O autarca lembrou que a Chamusca tem assumido “com responsabilidade” um projecto de importância nacional, sublinhando que o Ecoparque integra as duas únicas unidades de tratamento de resíduos perigosos existentes em Portugal. “Esta responsabilidade nacional não pode continuar a ser suportada apenas pela população da Chamusca”, afirmou o presidente da câmara, alertando para os “graves constrangimentos à circulação rodoviária” causados pelo aumento do tráfego pesado. Nuno Mira destacou que esta realidade afecta a qualidade de vida, a segurança rodoviária e a tranquilidade das populações, insistindo que o concelho não está a pedir “privilégios”, mas sim “justiça, respeito e compromisso”. O autarca reclamou o avanço das acessibilidades rodoviárias prometidas há vários anos e deixou uma exigência directa ao Governo. “O concelho da Chamusca continuará a cumprir o seu papel com responsabilidade, mas o Governo também tem que cumprir a sua palavra”, reivindicou.

A cerimónia ficou também marcada pela evocação de Sérgio Carrinho, antigo presidente da câmara, falecido no ano passado. Nuno Mira recordou o papel decisivo do ex-autarca na afirmação da Semana da Ascensão, descrevendo-o como um homem humilde, próximo das pessoas e profundamente dedicado à sua terra. “Grande impulsionador da Semana da Ascensão, deixou uma marca profunda na forma como vivemos esta grande celebração das nossas tradições e da nossa identidade”, afirmou, sublinhando que a visão de Sérgio Carrinho ajudou a transformar o certame numa referência regional.

Também Pedro Beato, em representação do Turismo do Alentejo e Ribatejo, destacou a força identitária da festa e do Ribatejo, considerando a Ascensão um exemplo de autenticidade cultural e de ligação às tradições. “Estamos aqui, no coração do Ribatejo, onde temos exactamente essa força e essa identidade”, afirmou, garantindo o apoio contínuo da entidade ao concelho da Chamusca.