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Sociedade | 11-05-2026 17:03

Rita Oliveira é a vítima do atropelamento mortal na estação de Riachos

Rita Oliveira é a vítima do atropelamento mortal na estação de Riachos
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Jovem de 27 anos, natural de Alcorochel e com vida profissional em Lisboa, morreu no domingo colhida por um Alfa Pendular na estação ferroviária de Riachos, em Torres Novas.

Rita Fazenda de Oliveira, 27 anos, natural de Alcorochel, concelho de Torres Novas, morreu no domingo, 10 de Maio, depois de ter sido colhida mortalmente por um comboio Alfa Pendular quando atravessava a linha na estação ferroviária de Riachos. A tragédia abalou a comunidade local e deixou em choque todos os que conheciam a jovem, descrita como trabalhadora, dedicada e com um percurso académico e profissional de grande mérito.
Rita preparava-se para apanhar o comboio regional Tomar–Lisboa, cidade onde trabalhava, quando ocorreu o acidente. Segundo relatos recolhidos junto de pessoas que estavam na estação no momento do acidente, a jovem terá atravessado a passagem pedonal numa altura em que se aproximava um comboio, pensando que poderia ser um regional. Contudo, tratava-se de um Alfa Pendular que seguia em direcção a Lisboa, sem paragem naquela estação.
O alerta foi dado pouco depois das 14h00, tendo a circulação ferroviária na Linha do Norte ficado interrompida durante cerca de três horas. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias exactas do atropelamento, que aconteceu junto à estação de Riachos, no concelho de Torres Novas. Rita Fazenda de Oliveira tinha estudado no ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, onde concluiu a licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão. Actualmente trabalhava no escritório de Lisboa da PwC Portugal, nas áreas de auditoria, fiscalidade e consultoria, onde desempenhava funções como Senior Associate. Para além do percurso académico e profissional, tinha participado em acções de voluntariado internacional em Cabo Verde, onde deu aulas a crianças e integrou projectos comunitários.

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