Rota da Família leva caminhada à Barragem de Magos

A Barragem de Magos recebe, no dia 14 de Maio, feriado municipal em Salvaterra de Magos, a “Rota da Família”, uma caminhada promovida pelo município no âmbito do programa de Rotas Pedestres 2026.

A concentração está marcada para as 08h30, na Barragem de Magos, estando previsto um percurso de aproximadamente cinco quilómetros. A iniciativa destina-se a participantes de todas as idades e pretende proporcionar uma manhã dedicada à actividade física, à descoberta do território e ao convívio entre famílias e amigos.

A “Rota da Família” surge depois da realização da primeira iniciativa deste novo projecto, a “Rota da Liberdade”, que decorreu em Abril, em Salvaterra de Magos. Ao longo do ano, o município tem previsto um conjunto de caminhadas em vários pontos do concelho, procurando aliar a promoção de estilos de vida saudáveis à valorização do património natural e à dinamização do território junto da comunidade.

A participação na caminhada de 14 de Maio requer inscrição prévia, mediante entrega do formulário nos locais definidos pela autarquia: Piscinas Municipais, delegações da Câmara Municipal em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge, e Junta de Freguesia do Granho.

A inscrição tem um custo de dois euros por pessoa e inclui enquadramento técnico, t-shirt, seguro, águas e reforço alimentar.

O calendário das Rotas Pedestres 2026 prossegue em Junho com a “Rota do Verão”, em Glória do Ribatejo, seguindo-se, em Julho, a “Rota Nocturna”, em Marinhais. Em Setembro realiza-se a “Rota do Outono”, no Granho, em Outubro a “Rota da Igualdade”, em Muge, e em Novembro a “Rota de São Martinho”, no Escaroupim.