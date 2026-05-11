Vacinação Antirrábica arranca a 19 de Maio em Vila Franca de Xira

A campanha oficial de vacinação antirrábica e de controlo de outras zoonoses tem início a 19 de Maio e prolonga-se até ao final do ano, informa o município de Vila Franca de Xira. A vacinação antirrábica é obrigatória para todos os cães com mais de três meses de idade, constituindo uma medida essencial para a protecção da saúde pública e do bem-estar animal. No concelho de Vila Franca de Xira, a médica veterinária Ana Leonardo foi nomeada responsável pelo Serviço Oficial de Vacinação Antirrábica. A campanha será realizada de acordo com o calendário oficial e contará ainda com atendimento no Centro de Recolha Oficial (CRO) do concelho, mediante marcação prévia, às quartas-feiras, entre as 14h30 e as 16h30. Os interessados podem efectuar a marcação através do telefone 263287635 ou do e-mail veterinario.municipal@cm-vfxira.pt. As autoridades apelam aos munícipes para que garantam a vacinação dos seus animais de estimação, contribuindo para a prevenção de doenças e para a segurança da comunidade.