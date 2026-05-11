Vila Franca de Xira promoveu oferta turística no País Basco

O município de Vila Franca de Xira marcou presença, pelo segundo ano consecutivo, na Feria Bilbau Vacaciones, que decorre entre 8 e 10 de Maio no País Basco, integrando o stand da Entidade Regional de Turismo de Lisboa. A participação, explica o município em comunicado, insere-se na estratégia de promoção internacional do concelho junto de mercados de proximidade num evento que, este ano, tem Portugal como país convidado internacional.

A 46.ª edição da feira conta com a participação de cinco municípios da Área Metropolitana de Lisboa e representa uma oportunidade para divulgar o potencial turístico da região junto do mercado espanhol, em especial do norte de Espanha.

Além da presença no certame, VFX participou num encontro com jornalistas, agências de viagens e operadores turísticos do País Basco, onde foram apresentadas várias propostas ligadas ao turismo de natureza, cultura, gastronomia e lazer. A apresentação da Região de Lisboa esteve a cargo da presidente da Entidade Regional de Turismo, Carla Salsinha, seguindo-se a intervenção de Henrique Cruz dos Santos, adjunto do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira. Durante a sessão, foram destacados vários pontos de interesse do concelho, como o EVOA, os caminhos ribeirinhos com ligação entre o Parque das Nações e Alverca e os percursos dos Caminhos de Fátima e de Santiago que atravessam o território.

A autenticidade das tradições locais foi outro dos aspectos promovidos, através da divulgação de eventos como o Xira Equestre, que decorre este fim-de-semana, as campanhas gastronómicas dedicadas ao sável e ao torricado, os passeios no rio Tejo a bordo do varino “Liberdade”, a exposição Cartoon Xira, as provas do vinho “Encostas de Xira”, a Rota Histórica das Linhas de Torres e a tradicional Festa do Colete Encarnado.

Segundo o município, esta participação pretende reforçar a atractividade de Vila Franca de Xira enquanto destino complementar à cidade de Lisboa, oferecendo experiências diferenciadoras e menos massificadas.

