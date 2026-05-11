Vinhos da Companhia das Lezírias recebem nota máxima em certificação nacional

A Companhia das Lezírias alcançou a classificação máxima de Nível A no Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Sector Vitivinícola, detido pela Viniportugal, que avalia a sustentabilidade dos produtores desde a vinha até ao consumidor final.

O selo foi atribuído pela entidade certificadora Agricert e é reconhecido pelo mercado nacional e internacional, comprovando, segundo a informação divulgada pela empresa, que a Companhia das Lezírias implementa boas práticas no sector e garante sustentabilidade ambiental, social e económica na produção dos seus vinhos.

Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Companhia das Lezírias, considera que a distinção valida “o percurso sustentável” da empresa em toda a sua linha de actividade, sublinhando que o trabalho desenvolvido na Adega de Catapereiro decorre “em harmonia com o respeito pela terra” e oferece aos consumidores “a oportunidade de beber sustentabilidade”.

“A certificação que recebemos, por parte da Agricert, comprova que a aposta que temos vindo a fazer e o trabalho desenvolvido está agora devidamente atestado. A Companhia das Lezírias está agora no top máximo das práticas de sustentabilidade, as nossas vinhas são a prova viva disso mesmo, e os nossos vinhos ganham mais uma certificação ao serem produzidos em vinhas certificadas”, afirmou Eduardo Oliveira e Sousa.

O responsável acrescentou que “qualidade e certificação” são cada vez mais uma marca dos vinhos da Companhia das Lezírias, a par dos prémios e distinções que a empresa tem recebido.

A estratégia que está a ser implementada pelo enólogo Bernardo Cabral centra-se, segundo a Companhia das Lezírias, na promoção de uma vitivinicultura ambientalmente responsável, com uma produção totalmente biológica que pretende levar a biodiversidade ao copo dos consumidores, reforçando a competitividade e a credibilidade dos vinhos através de um compromisso assumido com a sustentabilidade.

O Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Sector Vitivinícola é uma certificação portuguesa que garante ao consumidor, de forma credível e certificada, que uma empresa vitivinícola produz vinho de forma sustentável, responsável e competitiva.