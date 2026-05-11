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Sociedade | 11-05-2026 07:00

Vinhos da Companhia das Lezírias recebem nota máxima em certificação nacional

Vinhos da Companhia das Lezírias recebem nota máxima em certificação nacional
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A classificação de Nível A reconhece o trabalho desenvolvido na produção de vinhos da empresa pública sediada em Samora Correia, com critérios ambientais, sociais e económicos avaliados por uma entidade certificadora.

A Companhia das Lezírias alcançou a classificação máxima de Nível A no Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Sector Vitivinícola, detido pela Viniportugal, que avalia a sustentabilidade dos produtores desde a vinha até ao consumidor final.
O selo foi atribuído pela entidade certificadora Agricert e é reconhecido pelo mercado nacional e internacional, comprovando, segundo a informação divulgada pela empresa, que a Companhia das Lezírias implementa boas práticas no sector e garante sustentabilidade ambiental, social e económica na produção dos seus vinhos.
Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Companhia das Lezírias, considera que a distinção valida “o percurso sustentável” da empresa em toda a sua linha de actividade, sublinhando que o trabalho desenvolvido na Adega de Catapereiro decorre “em harmonia com o respeito pela terra” e oferece aos consumidores “a oportunidade de beber sustentabilidade”.
“A certificação que recebemos, por parte da Agricert, comprova que a aposta que temos vindo a fazer e o trabalho desenvolvido está agora devidamente atestado. A Companhia das Lezírias está agora no top máximo das práticas de sustentabilidade, as nossas vinhas são a prova viva disso mesmo, e os nossos vinhos ganham mais uma certificação ao serem produzidos em vinhas certificadas”, afirmou Eduardo Oliveira e Sousa.
O responsável acrescentou que “qualidade e certificação” são cada vez mais uma marca dos vinhos da Companhia das Lezírias, a par dos prémios e distinções que a empresa tem recebido.
A estratégia que está a ser implementada pelo enólogo Bernardo Cabral centra-se, segundo a Companhia das Lezírias, na promoção de uma vitivinicultura ambientalmente responsável, com uma produção totalmente biológica que pretende levar a biodiversidade ao copo dos consumidores, reforçando a competitividade e a credibilidade dos vinhos através de um compromisso assumido com a sustentabilidade.
O Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Sector Vitivinícola é uma certificação portuguesa que garante ao consumidor, de forma credível e certificada, que uma empresa vitivinícola produz vinho de forma sustentável, responsável e competitiva.

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