Azambuja reforça investimento às freguesias com actualização de 5%

Incremento aplica-se a um conjunto de competências delegadas, nomeadamente a limpeza e corte de vegetação, a manutenção e conservação de caminhos e estradas.

A Câmara de Azambuja reforçou o investimento financeiro às juntas de freguesia com uma actualização de 5%, ascendendo o montante global a aproximadamente 1.163.000 euros, para os Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências de 2026.

Este incremento de cerca de 5% aplica-se a um conjunto de competências delegadas, nomeadamente a limpeza e corte de vegetação, a manutenção e conservação de caminhos e estradas municipais, a gestão de parques infantis e outros equipamentos sociais, a organização de eventos gastronómicos locais e feiras, a instalação de iluminação natalícia e, ainda, a aquisição de produtos fitossanitários.

O acordo abrange ainda a gestão de espaços verdes, a limpeza de vias públicas e sarjetas, a reparação do mobiliário urbano e a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, incluindo a manutenção dos respectivos espaços envolventes.

Com a concretização desta medida, o município de Azambuja diz reafirmar a sua “total confiança nas juntas de freguesia enquanto parceiros fundamentais e estratégicos para um desenvolvimento coeso e para a promoção contínua da qualidade de vida de quem reside e trabalha no concelho”.