uma parceria com o Jornal Expresso
12/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 12-05-2026 13:02

Azambuja reforça investimento às freguesias com actualização de 5%

Azambuja reforça investimento às freguesias com actualização de 5%
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Incremento aplica-se a um conjunto de competências delegadas, nomeadamente a limpeza e corte de vegetação, a manutenção e conservação de caminhos e estradas.

A Câmara de Azambuja reforçou o investimento financeiro às juntas de freguesia com uma actualização de 5%, ascendendo o montante global a aproximadamente 1.163.000 euros, para os Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências de 2026.

Este incremento de cerca de 5% aplica-se a um conjunto de competências delegadas, nomeadamente a limpeza e corte de vegetação, a manutenção e conservação de caminhos e estradas municipais, a gestão de parques infantis e outros equipamentos sociais, a organização de eventos gastronómicos locais e feiras, a instalação de iluminação natalícia e, ainda, a aquisição de produtos fitossanitários.

O acordo abrange ainda a gestão de espaços verdes, a limpeza de vias públicas e sarjetas, a reparação do mobiliário urbano e a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, incluindo a manutenção dos respectivos espaços envolventes.

Com a concretização desta medida, o município de Azambuja diz reafirmar a sua “total confiança nas juntas de freguesia enquanto parceiros fundamentais e estratégicos para um desenvolvimento coeso e para a promoção contínua da qualidade de vida de quem reside e trabalha no concelho”.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região