Câmara de Santarém quer comprar antigo presídio e centro comercial desactivado

A Câmara de Santarém pretende adquirir os edifícios do antigo presídio militar e do antigo Centro Comercial Escala 4, ambos no centro da cidade, e para isso aprovou a abertura de um procedimento para contratar um empréstimo até 2 milhões e 50 mil euros a liquidar a dez anos. Uma decisão tomada por unanimidade na reunião do executivo de 11 de Maio. Segundo a proposta, prevê-se um investimento de 1.450.000€ na aquisição do antigo presídio e de 600.000€ na compra do edifício da Rua Capelo e Ivens onde funcionou um centro comercial. O prazo de utilização do empréstimo é de um ano a contar da data do visto do Tribunal de Contas.

O presidente do município, João Leite (PSD), explicou a O MIRANTE que a aquisição do antigo presídio tem como objectivo promover a fixação de investimento privado através de uma unidade hoteleira diferenciada, com todo o potencial que significa para a fixação de pessoas para o centro histórico. O imóvel, recorde-se, é propriedade do Estado e o negócio será feito com a Estamo, entidade estatal responsável pela gestão e valorização do património imobiliário estatal.

Actualmente, o antigo presídio tem a designação de Casa de Portugal e de Camões e tem sido ocupado pela Câmara de Santarém, que ali instalou diversos serviços e entidades que vão ter de mudar de casa. Para já é certa a transferência do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão para um palacete doado ao município nas proximidades do Jardim das Portas do Sol, e da UTIS – Universidade da Terceira Idade de Santarém para o complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC).

O edifício do antigo Escala 4 é propriedade privada e o objectivo da Câmara de Santarém é transferir para lá um conjunto de respostas que estão atualmente na antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), nomeadamente a incubadora de empresas da Nersant, e algumas associações. João Leite disse a O MIRANTE que a autarquia necessita do espaço da EPC livre para começar a primeira fase do MAVU – Museu de Abril e dos Valores Universais.