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Sociedade | 12-05-2026 13:01

Dadores de Vialonga promovem recolha na ABEIV

Dadores de Vialonga promovem recolha na ABEIV
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O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga apela à participação da comunidade, sublinhando que cada dádiva pode fazer a diferença para quem mais precisa.

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover, no dia 18 de Maio, uma recolha de sangue nas instalações da Associação de Bem-Estar Infantil de Vialonga (ABEIV). A acção tem lugar entre as 15h00 e as 19h00 e é realizada com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga apela à participação da comunidade, sublinhando que cada dádiva pode fazer a diferença para quem mais precisa. Podem participar na ação todas as pessoas entre os 18 e os 65 anos, que estejam em boas condições de saúde. A organização recorda que doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro, mas com um impacto profundo na vida de muitos doentes.

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