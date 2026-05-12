Detido por perseguir ex-companheira com faca em Azambuja

Jovem de 28 anos foi detido pela GNR depois de ter sido apanhado a perseguir e ameaçar a ex-companheira com uma faca com 20 centímetros de lâmina.

Um homem de 28 anos foi detido no sábado, 9 de Maio, por posse de arma proibida, no concelho de Azambuja, quando andava a perseguir a ex-companheira, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR). O indivíduo circulava num veículo automóvel, perseguindo e ameaçando a vítima quando os militares, após terem recebido uma denúncia por violência doméstica, se deslocaram de imediato ao local e abordaram a viatura suspeita.

No decorrer da acção, foi realizada uma busca sumária ao veículo, tendo sido possível detectar no seu interior uma faca de grandes dimensões, com 20 centímetros de lâmina, motivo que levou à detenção do suspeito. O detido, que já está envolvido num processo de violência doméstica a decorrer no Cartaxo, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Lisboa Norte, Alenquer.