Detidos em Vila Franca de Xira por álcool, ameaças e falta de carta

A PSP deteve quatro homens em diferentes freguesias do concelho de Vila Franca de Xira, entre os dias 2 e 5 de Maio, por crimes relacionados com condução sem carta, condução sob o efeito do álcool e injúrias e ameaças a agentes policiais.

Na Póvoa de Santa Iria, no dia 2 de Maio, foi detido um jovem de 19 anos por condução sem habilitação legal. A detenção ocorreu durante uma acção de fiscalização rodoviária, depois de o condutor ter admitido aos agentes não possuir qualquer documento que o habilitasse à condução. O suspeito foi libertado e notificado para comparecer no Ministério Público de Vila Franca de Xira.

Já em Alverca, no dia 4 de Maio, a PSP deteve um homem de 25 anos por condução em estado de embriaguez. Submetido ao teste de alcoolemia durante uma operação de fiscalização, o condutor acusou uma taxa de álcool no sangue de 1,27 g/l. Também este detido foi libertado e notificado para comparecer perante as autoridades judiciais.

No dia 5 de Maio, em Vila Franca de Xira, a PSP deteve um homem de 36 anos pelos crimes de injúrias e ameaças. Segundo a polícia, os agentes encontravam-se em policiamento de proximidade numa zona referenciada pelo consumo e tráfico de droga, quando abordaram dois indivíduos que demonstraram sinais de nervosismo perante a presença policial. Apesar de nada de ilícito ter sido encontrado, um dos homens terá adoptado uma atitude agressiva após a fiscalização, dirigindo insultos aos agentes e simulando uma agressão física contra um dos polícias. Perante a situação, foi-lhe dada voz de detenção.

Ainda no mesmo dia, em Alverca, foi detido um homem de 52 anos por condução sob o efeito do álcool. O condutor foi submetido ao teste de alcoolemia e apresentou uma taxa de 2,18 g/l, valor superior ao permitido por lei. Foi igualmente notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira.

