Sociedade | 12-05-2026 13:05
Feira da Primavera regressa ao Parque Ambiental de Santa Margarida
Iniciativa, promovida pelo município de Constância, inclui mostra e venda de produtos artesanais, domésticos e biológicos, e um percurso dedicado à descoberta das abelhas silvestres.
O município de Constância realiza nos dias 16 e 17 de Maio a Feira da Primavera, no Parque Ambiental de Santa Margarida, uma iniciativa de carácter cultural e ambiental que visa contribuir para a salvaguarda do património natural e cultural da região, promover produtos de origem doméstica, artesanal e biológica e sensibilizar para uma relação positiva entre a humanidade e a natureza.
Nos dois dias, das 14h30 às 18h30, decorrerá uma mostra e venda de produtos. No sábado, dia 16, das 10h30 às 12h30, terá lugar o Percurso no Parque «À Descoberta das Abelhas Silvestres», com inscrição gratuita mas obrigatória.
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