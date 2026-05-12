Feira da Primavera regressa ao Parque Ambiental de Santa Margarida

O município de Constância realiza nos dias 16 e 17 de Maio a Feira da Primavera, no Parque Ambiental de Santa Margarida, uma iniciativa de carácter cultural e ambiental que visa contribuir para a salvaguarda do património natural e cultural da região, promover produtos de origem doméstica, artesanal e biológica e sensibilizar para uma relação positiva entre a humanidade e a natureza.

Nos dois dias, das 14h30 às 18h30, decorrerá uma mostra e venda de produtos. No sábado, dia 16, das 10h30 às 12h30, terá lugar o Percurso no Parque «À Descoberta das Abelhas Silvestres», com inscrição gratuita mas obrigatória.