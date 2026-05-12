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Sociedade | 12-05-2026 13:50

Manuel Alegre festeja hoje 90 anos

Manuel Alegre festeja hoje 90 anos
foto manuelalegre.com
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Manuel Alegre é uma das grandes figuras do 25 de Abril e tem uma Obra literária, acima de tudo poética, que vai durar muito para além do seu tempo.

Manuel Alegre é uma das maiores figuras da democracia portuguesa nascida com o 25 de Abril. Poeta e romancista, tem uma Obra que foi cantada e recitada por grandes vozes da música portuguesa. Trova do Vento que Passa é a mais conhecida mas são muitas as referências literárias que fazem dele um verdadeiro herdeiro dos melhores trovadores portugueses de todos os tempos.
Manuel Alegre foi deputado durante mais de 30 anos sempre pelo PS. Foi duas vezes candidato derrotado a Presidente da República. Foi candidato a Secretário Geral do PS e perdeu para José Sócrates.
A sua vida política está no entanto cheia de vitórias exercendo quase sempre o contrapoder.
Tem uma Obra literária das mais importantes dos últimos séculos que vai ficar muito para além do seu tempo.

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