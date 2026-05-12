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Sociedade | 12-05-2026 12:00

Misericórdia do Entroncamento recebe nova viatura com apoio do município

Misericórdia do Entroncamento recebe nova viatura com apoio do município
FOTO – CM Entroncamento
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Veículo financiado pelo PRR vai reforçar a capacidade de resposta e os serviços prestados aos utentes da instituição.

A Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento recebeu uma nova viatura destinada ao reforço da sua resposta social e apoio aos utentes, que contou com o apoio financeiro do município. A entrega das chaves foi realizada pelo presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha.
Segundo a autarquia, a nova viatura representa um investimento total de 34.110 euros, dos quais 25 mil euros foram financiados através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O valor restante, de 9.110 euros, foi suportado pela Santa Casa da Misericórdia, tendo o município contribuído com 25% dessa comparticipação. O novo veículo permitirá melhorar a capacidade operacional da instituição e reforçar a qualidade da assistência prestada à comunidade, destacando o município que este apoio representa a continuidade do trabalho conjunto de proximidade social desenvolvido com as instituições do concelho.

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