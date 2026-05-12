Misericórdia do Entroncamento recebe nova viatura com apoio do município

A Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento recebeu uma nova viatura destinada ao reforço da sua resposta social e apoio aos utentes, que contou com o apoio financeiro do município. A entrega das chaves foi realizada pelo presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha.

Segundo a autarquia, a nova viatura representa um investimento total de 34.110 euros, dos quais 25 mil euros foram financiados através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O valor restante, de 9.110 euros, foi suportado pela Santa Casa da Misericórdia, tendo o município contribuído com 25% dessa comparticipação. O novo veículo permitirá melhorar a capacidade operacional da instituição e reforçar a qualidade da assistência prestada à comunidade, destacando o município que este apoio representa a continuidade do trabalho conjunto de proximidade social desenvolvido com as instituições do concelho.