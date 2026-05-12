Sociedade | 12-05-2026 10:00
Município financia publicação de obras dedicadas à memória de Alenquer
Maria José Porém e José Lourenço são fundadores da Ad Librum que se dedica ao estudo da história de Alenquer
Associação “Ad Librum” vai receber um apoio financeiro de 2.250 euros da Câmara de Alenquer para a edição de duas obras literárias dedicadas à história e memória do concelho.
A Câmara Municipal de Alenquer vai atribuir um apoio financeiro de 2.250 euros à associação Ad Librum para apoiar a edição de duas obras literárias previstas para 2026.
A proposta, aprovada por unanimidade, refere que o apoio destina-se a suportar as despesas relacionadas com a publicação de um livro sobre a história da vida privada em Alenquer no século XX, ainda com título provisório, e do caderno “Com Memória”.
O município considera que a edição das duas publicações terá um impacto cultural positivo e relevante para a preservação da memória e identidade do concelho de Alenquer.
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