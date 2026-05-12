uma parceria com o Jornal Expresso
12/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 12-05-2026 10:00

Município financia publicação de obras dedicadas à memória de Alenquer

Município financia publicação de obras dedicadas à memória de Alenquer
Maria José Porém e José Lourenço são fundadores da Ad Librum que se dedica ao estudo da história de Alenquer
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Associação “Ad Librum” vai receber um apoio financeiro de 2.250 euros da Câmara de Alenquer para a edição de duas obras literárias dedicadas à história e memória do concelho.

A Câmara Municipal de Alenquer vai atribuir um apoio financeiro de 2.250 euros à associação Ad Librum para apoiar a edição de duas obras literárias previstas para 2026.
A proposta, aprovada por unanimidade, refere que o apoio destina-se a suportar as despesas relacionadas com a publicação de um livro sobre a história da vida privada em Alenquer no século XX, ainda com título provisório, e do caderno “Com Memória”.
O município considera que a edição das duas publicações terá um impacto cultural positivo e relevante para a preservação da memória e identidade do concelho de Alenquer.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região