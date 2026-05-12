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Sociedade | 12-05-2026 15:00

PSP de VFX detém suspeito de falsos arrendamentos online

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Um homem de 42 anos foi detido pela PSP em Almada por suspeitas de burla qualificada através de plataformas digitais. O suspeito alegadamente utilizava falsas ofertas de arrendamento e serviços para enganar vítimas e obter dinheiro.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP deteve um homem de 42 anos, na cidade de Almada, suspeito da prática do crime de burla qualificada através de plataformas digitais. A detenção foi efectuada no dia 6 de Maio e segundo a polícia a operação incluiu o cumprimento de um mandado de busca domiciliária e de um mandado de detenção fora de flagrante delito, na sequência de uma investigação iniciada após uma denúncia apresentada em 2025 por crime de burla.
Segundo a PSP, o suspeito recorria a várias plataformas digitais para enganar as vítimas, causando prejuízos de várias centenas de euros. Entre os esquemas utilizados estavam falsas ofertas de arrendamento e outros serviços ou bens que, após pagamento, nunca chegaram a ser disponibilizados às vítimas.
No decorrer da busca domiciliária foram apreendidos diversos documentos e objectos relacionados com a investigação em curso.
Após a detenção, o suspeito foi conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, onde aguardou apresentação à autoridade judiciária competente, desconhecendo-se ainda as medidas de coação aplicadas.
A PSP sublinha que continuará a apostar no combate a este tipo de criminalidade, considerada prioritária devido ao impacto negativo que provoca no sentimento de segurança da população.

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