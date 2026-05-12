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Sociedade | 12-05-2026 15:00

Samora Correia acolhe 2º Encontro de Amamentação do Ribatejo

Samora Correia acolhe 2º Encontro de Amamentação do Ribatejo
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Iniciativa dirigida a profissionais de saúde vai realizar-se nos dias 22 e 23 de Maio, no Centro Cultural de Samora Correia.

O Centro Cultural de Samora Correia vai acolher a segunda edição do Encontro de Amamentação do Ribatejo, nos dias 22 e 23 de Maio. O evento é organizado por um grupo multidisciplinar de profissionais de saúde cujo público alvo são profissionais de saúde que trabalham na área materno infantil.

A edição deste ano contará com palestrantes de referência nacional na área da ciência da lactação e vai abordar temas diversificados: como as novas indicações na gestão da amamentação em mães com VIH, gestão de amamentação em situações particulares como a alergia à proteína de leite de vaca, cenários de emergência e multiculturalidade.

Do painel de oradores fazem parte Andreia Nunes, terapeuta da fala, Maria Beatriz Morais, médica Interna de Pediatria, Catarina Carrusca, pediatra e IBCLC, Daniela Ramos, pediatra, Inês Carvalho, médica Interna de Pediatria, Inês Torres Ladeira, terapeuta da fala, Irina Barros, enfermeira Especialista em Saúde Infantil e Pediátrica e IBCLC, Mariana Ferreira, terapeuta da fala, e Vanessa Albino, médica Interna de Pediatria.

A primeira edição, que também decorreu em Samora Correia, reuniu cerca de 200 participantes. As incrições podem ser efectuadas até 15 de Maio.

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