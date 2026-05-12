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Sociedade | 12-05-2026 14:56

Vandalismo obriga Junta de Benfica do Ribatejo a encerrar casas de banho

Vandalismo obriga Junta de Benfica do Ribatejo a encerrar casas de banho
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A autarquia lamenta a decisão, mas afirma que não existem, neste momento, condições para manter o equipamento aberto ao público.

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, decidiu encerrar, por tempo indeterminado, as casas de banho públicas do Largo Dr. Moita, depois de novos episódios de vandalismo terem deixado o espaço em condições consideradas “inadmissíveis”. Segundo a junta, o encerramento foi a última solução possível após várias tentativas de manter o espaço acessível. A autarquia explica que acreditou que comportamentos anteriores não se repetiriam, mas os danos registados nos últimos dias obrigaram a uma decisão firme.
Entre os estragos identificados encontram‑se caixotes do lixo partidos, tampas de sanita danificadas, sanitas entupidas com papel e outras situações que revelam, segundo a Junta, “falta de civismo e de respeito pelo espaço público”. As imagens recolhidas no local serão divulgadas para ilustrar o estado em que as instalações foram encontradas.
A junta de freguesia sublinha que as casas de banho só voltarão a abrir durante a realização de eventos no Largo Dr. Moita, apelando ao “bom senso e civismo” da população para que situações semelhantes não voltem a ocorrer.
A autarquia reforça que estes equipamentos “pertencem a todos” e que a sua preservação depende do comportamento de quem os utiliza.

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