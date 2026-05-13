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Sociedade | 13-05-2026 07:00

Famílias regressam a casas sociais reabilitadas em Alpiarça

habitacao casa
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Três habitações já estão concluídas e a Câmara de Alpiarça prevê que mais quatro famílias possam regressar a casa durante o mês de Maio. Moradores deslocados por causa das obras ficam isentos do pagamento de renda até Setembro.

A empreitada de reabilitação de vinte fogos de habitação social em Alpiarça entrou na segunda fase. A intervenção decorre no Bairro do Eucaliptal, no Bairro 25 de Abril e na Rua Queiroz Vaz Guedes, estando integrada na Estratégia Local de Habitação e no programa Primeiro Direito. O ponto de situação foi feito na reunião de câmara de 27 de Abril pelo vice-presidente do município, João Formiga, que anunciou o arranque dos trabalhos nas habitações números 1, 4 e 5 do bloco C, correspondentes à segunda fase da empreitada.
Segundo o autarca, algumas famílias já regressaram às casas entretanto recuperadas, enquanto os moradores das habitações agora em obra foram transferidos para casas modulares temporárias. A expectativa da autarquia é que, ainda durante este mês de Maio, mais quatro famílias possam voltar às suas habitações, permitindo libertar novas casas para a continuação da intervenção. “Já temos três casas totalmente terminadas e passamos às últimas quatro da segunda fase, a meados de Maio. Fazendo-se essa transição fica só a faltar as da terceira fase”, explicou João Formiga. A Câmara de Alpiarça aprovou também a isenção do pagamento de renda entre Maio e Setembro de 2026 para as famílias temporariamente deslocadas devido às obras. A proposta foi aprovada por unanimidade.

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