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Sociedade | 13-05-2026 12:14

Mulher detida em Almeirim por tráfico de droga

Mulher detida em Almeirim por tráfico de droga
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Suspeita tinha em casa cocaina e material relacionado com o tráfico

Uma mulher de 44 anos foi detida em Almeirim por tráfico de estupefacientes, após uma busca domiciliária que permitiu apreender cocaína, dinheiro e material de corte e embalamento. Os militares do Posto Territorial de Almeirim, detiveram a suspeita no esta terça-feira, dia 12 de Maio, na sequência de uma denúncia por tráfico e consumo de droga.

Durante as diligências, os militares da GNR realizaram uma busca à residência da mulher, onde encontraram 77 doses de cocaína, duas balanças de precisão, 150 euros em numerário e vários objectos utilizados para o corte, embalamento e transporte do produto estupefaciente.

A detida foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Ministério Público de Almeirim.

A operação contou com o apoio do Posto Territorial de Alpiarça e do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém.

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