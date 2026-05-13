Museu Nacional Ferroviário com entrada grátis durante dois fins de semana

O Museu Nacional Ferroviário (MNF), no Entroncamento, celebra este mês o seu 11º aniversário com um programa especial que assinala também o Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus, sob o tema “Museus a unir um mundo dividido”. As comemorações decorrem ao longo de dois fins de semana, com entrada gratuita nos dias 16, 17, 23 e 24 de Maio, que incluem visitas guiadas, experiências gastronómicas, actividades culturais e a apresentação ao público de uma locomotiva histórica.

Um dos principais destaques será a integração da locomotiva a vapor CP 832 na Rotunda das Locomotivas, a partir de 16 de Maio. Construída em 1947, a máquina ficou conhecida como “Espanhola”, por fazer parte do único conjunto de locomotivas a vapor de origem espanhola que circulou em Portugal, tratando-se também de uma das últimas locomotivas a vapor adquiridas antes da chegada das máquinas a diesel.

Outras das actividades do programa são a “Visita Contada ao Comboio Presidencial” e o espectáculo e oficina “Dança a unir o mundo”, dedicado a danças da Índia e do Norte de África, que decorrem no dia 16. À noite ocorre ainda, pelas 21h30, a iniciativa “À Noite no Museu PROVA-SE!”, uma visita nocturna à exposição permanente acompanhada por degustação de vinhos da região, e no dia seguinte os visitantes poderão assistir a trabalhos de restauro ao vivo, observando de perto os processos de conservação de peças da coleção ferroviária.

Durante os dois fins de semana haverá ainda viagens no minicomboio, simulador de condução ferroviária, visitas orientadas e a experiência “Visita + Marmita”, com refeições ligeiras servidas a bordo das carruagens-restaurante. O programa inclui também a apresentação do livro “O Caminho de Ferro da Beira Alta”, marcada para 23 de Maio, e a oficina de pintura de azulejo “Quadrados Brilhantes”, no dia 24.