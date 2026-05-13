Paragem de autocarro vandalizada na Estrada das Amoreiras em Alcanhões

Junta de freguesia pede ajuda à população para identificarem os suspeitos de mais um acto de vandalismo durante a noite.

A paragem de autocarro da Estrada das Amoreiras, em Alcanhões, concelho de Santarém, foi alvo de mais um acto de vandalismo durante esta noite de quarta-feira, 13 de Maio. O equipamento público, que representou um investimento de vários milhares de euros, tem pouco tempo e fez parte de um pacote de novas paragens na freguesia instaladas ainda não fez um ano. A estrutura, refere a junta de freguesia, instalada para melhorar as condições de quem utiliza os transportes públicos, apresenta agora danos significativos.

A junta de freguesia considera o episódio “revoltante e repugnante”, sublinhando que actos deste tipo prejudicam toda a população e representam um desrespeito pelo património comum. A autarquia apela à colaboração dos residentes para que comuniquem às autoridades qualquer situação suspeita que possa ajudar a identificar os responsáveis.

O vandalismo tem sido recorrente naquela zona, obrigando a intervenções frequentes e a custos adicionais para os cofres públicos. A junta reforça que “respeitar o que é de todos é respeitar Alcanhões”.