Sociedade | 13-05-2026 09:29
Paragem de autocarro vandalizada na Estrada das Amoreiras em Alcanhões
Junta de freguesia pede ajuda à população para identificarem os suspeitos de mais um acto de vandalismo durante a noite.
A paragem de autocarro da Estrada das Amoreiras, em Alcanhões, concelho de Santarém, foi alvo de mais um acto de vandalismo durante esta noite de quarta-feira, 13 de Maio. O equipamento público, que representou um investimento de vários milhares de euros, tem pouco tempo e fez parte de um pacote de novas paragens na freguesia instaladas ainda não fez um ano. A estrutura, refere a junta de freguesia, instalada para melhorar as condições de quem utiliza os transportes públicos, apresenta agora danos significativos.
A junta de freguesia considera o episódio “revoltante e repugnante”, sublinhando que actos deste tipo prejudicam toda a população e representam um desrespeito pelo património comum. A autarquia apela à colaboração dos residentes para que comuniquem às autoridades qualquer situação suspeita que possa ajudar a identificar os responsáveis.
O vandalismo tem sido recorrente naquela zona, obrigando a intervenções frequentes e a custos adicionais para os cofres públicos. A junta reforça que “respeitar o que é de todos é respeitar Alcanhões”.
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