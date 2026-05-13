Problemas estruturais no posto da GNR de Almeirim custam 346 mil euros

Obras consideradas urgentes, porque afectam o funcionamento do posto, têm de ser feitas até final de Novembro

O Posto Territorial da GNR de Almeirim vai ser alvo de uma intervenção de 346 mil euros para reparar infiltrações e outros problemas estruturais que afectam o edifício e o funcionamento do serviço. As obras, pagas pelo Ministério da Administração Interna, deverão arrancar até Agosto e ficar concluídas antes do final de Novembro de 2026, no âmbito de um protocolo a celebrar com o município para ser este a assumir a elaboração do projecto e o acompanhamento da obra.

A necessidade de intervenção foi identificada como urgente pela GNR, devido às infiltrações detectadas no imóvel situado na Rua António Sérgio. Os problemas estruturais têm vindo a comprometer as condições de trabalho dos militares e a operacionalidade do posto.

A Câmara Municipal de Almeirim ficará responsável pela condução de todo o processo, desde o lançamento do concurso até à conclusão da obra. O valor global da intervenção está estimado em 346.620 euros, montante que será posteriormente reembolsado pelo Ministério da Administração Interna.

A intervenção insere‑se na estratégia nacional de modernização das infraestruturas das forças de segurança, que prevê investimentos até 2026 para garantir instalações adequadas e reforçar a capacidade operacional da GNR e de outras forças do Ministério da Administração Interna.