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Sociedade | 13-05-2026 16:13

PSP detém homem por condução sob efeito do álcool em Alverca do Ribatejo

psp foto ilustrativa
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Após os procedimentos policiais, o suspeito foi libertado e notificado para comparecer em tribunal.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no dia 10 de Maio, um homem de 36 anos pelo crime de condução de veículo em estado de embriaguez, na freguesia de Alverca do Ribatejo. A detenção ocorreu no âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária realizada naquela localidade, durante a qual o condutor foi submetido ao teste de alcoolemia. O exame revelou uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 1,27 g/l, valor superior ao limite legalmente permitido, o que motivou a sua detenção imediata.
Após os procedimentos policiais, o suspeito foi libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira, onde deverá responder pelo ilícito.

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