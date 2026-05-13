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Sociedade | 13-05-2026 16:12

Recusou soprar no balão em Vila Franca de Xira e acabou detido

Recusou soprar no balão em Vila Franca de Xira e acabou detido
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Condutor acabou na esquadra e vai responder em tribunal por um crime de desobediência.

No dia 10 de Maio, na freguesia de Vila Franca de Xira, a PSP deteve um homem de 25 anos pelo crime de desobediência, no decorrer de uma acção de fiscalização rodoviária, depois deste ter recusado soprar no balão. Durante a operação, os polícias abordaram uma viatura tendo verificado que o condutor apresentava um forte odor a álcool. No momento de realizar o teste qualitativo de pesquisa de álcool no sangue, o indivíduo recusou-se reiteradamente a colaborar com os agentes. Apesar de ter sido advertido de que a recusa constituía crime de desobediência e implicaria a proibição de conduzir, o suspeito manteve a postura não colaborante. Face ao cenário verificado, os agentes procederam à detenção do condutor pelo crime de desobediência. O detido foi posteriormente libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira.

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