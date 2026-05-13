Três meses depois da tempestade há concelhos onde comunicar ainda é um luxo

A tempestade Kristin passou no início do ano, mas no Médio Tejo os estragos continuam bem visíveis e, sobretudo, por resolver. Em vários pontos dos concelhos de Ferreira do Zêzere, Mação e Tomar, os problemas nas telecomunicações persistem, com rede instável, falhas prolongadas e infraestruturas danificadas que continuam a comprometer o quotidiano das populações. Em Ferreira do Zêzere, o presidente da câmara, Bruno Gomes, admite que a situação está longe de normalizar. Segundo o autarca, mais de metade do território continua com problemas, havendo muitas pessoas que ainda não conseguem comunicar em condições. Além da fragilidade das redes, lamenta a falta de capacidade operacional das operadoras para acelerar a reposição dos serviços.

Em Mação, o cenário é descrito em tom de revolta. O presidente da autarquia, José Fernando Martins, fala numa situação “vergonhosa”, com montes de postes derrubados, fios pelo chão e locais ainda sem comunicações. A ausência de respostas concretas e de prazos para a resolução do problema agrava a indignação do município, que denuncia também falhas em serviços essenciais usados pelos bombeiros e pela protecção civil.

No concelho de Tomar, apesar de alguma recuperação em certas zonas, o processo continua a arrastar-se. Jorge Graça, presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, diz que ainda há muitos casos isolados por resolver e alerta para postes em risco de queda para a via pública. Freguesias como Olalhas, Casais e Alviobeira continuam entre as mais afectadas.

Três meses depois, a tempestade já saiu das notícias, mas não saiu da vida de quem continua à espera que o básico seja reposto: conseguir fazer uma chamada, pedir ajuda ou simplesmente estar ligado ao mundo.